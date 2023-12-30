Компания Eurostar объявила об отмене всех поездов 30 декабря из-за непогоды в Англии

Тоннель затопило на высокоскоростной линии рядом с Лондоном, сообщили в компании

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Компания Eurostar, осуществляющая железнодорожные перевозки между Лондоном и Парижем, Брюсселем и Амстердамом, сообщила об отмене всех поездов 30 декабря из-за затопления туннеля близ британской столицы.

"Из-за затопления туннеля на высокоскоростной линии рядом с Лондоном мы вынуждены отменить все наши поезда, которые пребывают в Лондон или отправляются из него в субботу, 30 декабря", - сказано в заявлении Eurostar в социальной сети X (ранее Twitter).

До этого в компании сообщали об отмене 14 запланированных на субботу из британской столицы поездов.

Об отмене поездов было объявлено на фоне бушующего всю неделю в Великобритании шторма "Геррит".