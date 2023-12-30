На подъездах к Крымскому мосту устранили автомобильные очереди

В очередях ранее скопилось более 600 автомобилей

ТАСС, 30 декабря. Автомобильные очереди перед пунктами досмотра к Крымскому мосту в обе стороны по состоянию на 21:00 мск полностью ликвидированы, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"21:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее по состоянию на 14:00 мск автомобильная очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани составляла 460 транспортных средств, со стороны Керчи находилось 150 автомобилей.