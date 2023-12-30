Семьи всех участников СВО получат в Тульской области по 15 тыс. рублей в 2024 году

Региональное министерство труда и социальной защиты разработает и утвердит порядок предоставления выплаты

ТУЛА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области в 2024 году предоставят в качестве меры соцподдержки единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей семьям участников специальной военной операции. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин, сообщила пресс-служба правительства региона.

"30 декабря губернатор Алексей Дюмин подписал указ о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. В соответствии с ним, в 2024 году семьи участников СВО, проживающие в Тульской области, получат единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Региональное министерство труда и социальной защиты, по данным пресс-службы, в течение недели разработает и утвердит порядок предоставления выплаты.

Ранее пресс-служба сообщала, что Дюмин 29 декабря подписал указы, продлив на 2024 год действие комплекса мер поддержки участников СВО и членов их семей. В том числе это освобождение от начисления пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взноса на капремонт, право на льготный проездной билет в общественном транспорте. Кроме того, продолжится предоставление единовременной выплаты 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет, а также детям до 23 лет, если они являются студентами-очниками.