Парковка в Москве с 1 по 8 января будет бесплатной

Это касается всех улиц

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Парковка автотранспорта на улицах Москвы с 1 по 8 января будет бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В праздничные дни с 1 по 8 января 2024 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной (кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом)", - говорится в сообщении.

Так, бесплатно можно будет оставить машину на всех московских улицах, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам.