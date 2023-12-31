Гимны СССР и России в новогоднюю ночь отметят годовщину появления

Гимн Советского Союза впервые был исполнен по радио в ночь на 1 января 1944 года, а 31 декабря 2000 года на новогоднем приеме в Кремле, а затем по телевидению и радио после боя курантов прозвучал новый гимн России

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сразу две даты из истории отечественного гимна отмечаются в новогоднюю ночь. Гимн Советского Союза впервые был исполнен по радио 80 лет назад - в ночь на 1 января 1944 года.

А 31 декабря 2000 года на новогоднем приеме в Кремле, а затем по телевидению и радио после боя курантов прозвучал новый гимн России, созданный на основе той же музыки Александра Александрова. Однако истории создания этих двух главных официальных государственных символов были сложными, рассказал ТАСС заведующий кафедрой истории России XX-XXI Исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Сергей Девятов.

"Около века царская Россия жила с гимном, написанным композитором Алексеем Львовым на слова Василия Жуковского. Впервые публично "Молитва русского народа" прозвучала 11 декабря 1833 года в Большом театре, а 31 декабря гимн под новым названием "Боже, Царя храни" был объявлен государственным и оставался единственным официальным гимном до 1917 года", - напомнил Девятов. После революции 1917 года этот гимн был отменен, но нового официального государственного гимна у Страны Советов не было почти три десятилетия.

"Дело в том, что в Советской России получил распространение "Интернационал" - революционная рабочая песня, написанная композитором-самоучкой Пьером Дегейтером на стихи французского анархиста Эжена Потье, перевод на русский язык в 1902 году предложил находившийся в эмиграции во Франции бывший горный мастер из Донбасса Аркадий Коц", - объяснил историк. По его словам, "постепенно утвердилось общее мнение о том, что эта революционная песня, призывавшая разрушить весь "мир насилья", и является государственным гимном СССР". Но, как следует из архивных материалов, "Интернационал" "официальным законодательным актом как государственный гимн не утверждался, а получил неформальное распространение, потому что исполнялся повсеместно", - указал Девятов.

"В предвоенный период "Интернационал" исполнялся, помимо прочего, на официальных торжествах и праздничных мероприятиях, вызывая неоднозначную реакцию присутствовавших дипломатов, представлявших по существу враждебные СССР страны. Они воспринимали "Интернационал" не в качестве государственного гимна, а как "партийную песню революционных рабочих", содержавшую прямой призыв к свержению власти буржуазии", - констатировал завкафедрой МГУ. Поэтому при исполнении "Интернационала" некоторые члены дипкорпуса не считали необходимым вставать даже в присутствии высших должностных лиц советского государства.

Когда начала складываться антигитлеровская коалиция, "Интернационал" исполнялся во время церемоний встреч и проводов представителей союзных государств, был в программах официальных визитов в СССР на высшем и высоком уровнях. "Интернационал" наряду с гимнами Великобритании и США звучал на межсоюзнической конференции в Москве (28 сентября - 2 октября 1941 года).

На пути к новому гимну

Девятов отметил, что в отечественной историографии были выдвинуты различные версии о причинах, побудивших советское руководство создать государственный гимн взамен "Интернационала". Среди них - успехи Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны, которые мотивировали обращение к российским боевым традициям, атрибутике и именам великих русских полководцев; новый гимн был политической акцией, чтобы подчеркнуть изменившийся статус Советской страны, стать своеобразным образцом социалистического искусства, его гражданской направленности. Решение также можно объяснить требованиями внешнеполитической ситуации после создания антигитлеровской коалиции, заложившей основы межсоюзнических отношений СССР, Великобритании и США.

Подготовка гимна была возведена в ранг "государственного дела". Была создана специальная правительственная комиссия для отбора на конкурсной основе вариантов текста и музыкального сопровождения гимна, которую возглавили Климент Ворошилов, занимавший в то время пост заместителя председателя советского правительства, и Александр Щербаков, в годы войны возглавлявший Совинформбюро и Главное политическое управление Красной Армии. "Правда, официальных письменных указаний, распоряжений, постановлений Сталина и высших органов власти о причинах и точной дате разработки Гимна в архивах обнаружено не было", - сказал историк. Известно, что в мае 1943 года Щербаков направил докладную записку о необходимости работы над гимном, а 17 июля состоялось двухчасовое совещание с писателями, поэтами и композиторами, которое провели Ворошилов и Щербаков. В конкурсе участвовали сотни людей, в основном известные писатели и поэты, композиторы и дирижеры.

25 сентября 1943 Политбюро утвердило постановление ЦК ВКП(б) "О Гимне Союза Советских Социалистических Республик", в котором говорилось, что "Интернационал" "не выражает социалистической сущности Советского государства", и предписывалось принять вместо него в качестве государственного гимна Союза Советских Социалистических Республик новый текст, который начинался с четверостишья: "Союз нерушимый республик свободных // Сплотила навеки Великая Русь". Из сотен поэтических вариантов были выбраны стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана, музыкой послужила мелодия "Гимна партии большевиков", созданного еще в 1939 году композитором Александром Александровым. 27 сентября поэты получили по телефону поздравление от Ворошилова. Однако текст не был окончательным, работа над ним продолжилась при активном участии лично Сталина, Ворошилова и Щербакова.

Поэтому только в декабре появился документ, официально вводящий гимн СССР и указывавший "ввести повсеместное исполнение государственного гимна Союза Советских Социалистических Республик с 15 марта 1944 года". Премьера же состоялась в новогоднюю ночь, когда гимн прозвучал по радио. "С этого момента начался следующий, не менее значимый этап распространения нового государственного гимна внутри страны и популяризации его за границей, в частности в Великобритании и США, которые являлись главными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции", - подчеркнул Девятов. Он обратил внимание, что в Великобритании интерес к советскому гимну возник сразу после утверждения - на высшем государственном уровне, лично со стороны премьер-министра Уинстона Черчилля.

"В личной секретной переписке со Сталиным (этот канал был установлен после нападения Германии на СССР и начала советско-британских межсоюзнических отношений) Черчилль в очередном послании (направлено в Москву 29 декабря 1943 года; вручено 1 января 1944 года), в частности, писал: "Если вы перешлете мне ноты нового советского русского гимна, я бы мог позаботиться о том, чтобы Британская радиовещательная корпорация (Би-би-си - прим. ТАСС) передавала его во всех случаях, когда будут передаваться сообщения о важных русских победах", - процитировал документ историк и добавил, что эта просьба британского премьера была исполнена.

Черчилль писал Сталину: "Я получил от советского посла текст и ноты советского государственного гимна, которые вы соблаговолили послать по моей просьбе. Волнующая музыка этого гимна несколько раз передавалась Британской радиовещательной корпорацией и будет и в дальнейшем передаваться в ознаменование русских побед. Поэтому я не сомневаюсь, что британский народ в скором времени очень хорошо будет знать гимн. Я горжусь, что являюсь обладателем экземпляров этого гимна". Историки не установили, получил премьер-министр Великобритании русскоязычный вариант нового гимна СССР, или его текст был предварительно переведен на английский язык. "В дальнейшем была проделана колоссальная работа, чтобы составить официальный перевод текста гимна на иностранные языки во избежание его вольных толкований", - уточнил Девятов.

Доктор исторических наук напомнил, что РСФСР, еще входившая на тот момент в СССР, получила гимн в 1990 году, и им стала "Патриотическая песня" Михаила Глинки. С прекращением существования Союза ССР этот гимн, исполнявшийся без слов, поначалу унаследовало уже новое российское государство. Только спустя почти 10 лет оно получило новый гимн. После долгих обсуждений было решено вернуться к музыке Александрова, которая была утверждена для гимна специальным законом. Спустя несколько дней, 30 декабря 2000 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ, утвердивший написанный Сергеем Михалковым обновленный текст гимна. "Премьера состоялась в Кремле, на новогоднем приеме. Гимн исполнил Президентский оркестр, его аранжировка считается классической", - отметил Девятов.