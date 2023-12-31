В Казахстане на трассе Алма-Ата - Екатеринбург из-за бурана скопилось более 1 тыс. машин

По данным МВД республики, в них более 3 тыс. человек, из которых более 100 детей

АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. автомобилей скопилось на трассе Алма-Ата - Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана из-за сильного бурана. Об этом сообщили в МВД республики.

"Из-за непогоды на дорогах Карагандинской области на 7:00 (04:00 мск) 31 декабря стоит 1 359 транспортных средств - 3 459 человек, из них 129 детей. Только на трассе Алматы - Екатеринбург скопилось 1 150 авто, в них более 3 тыс. человек, из которых более 100 детей", - говорится в сообщении.

Ночью с автодорог Ботакара - Баянаул, Ботакара - Каркаралинск эвакуировали 110 человек, из них 7 детей. Их разместили в теплых помещениях и предоставили им горячее питание.

Полиция продолжает работу по спасению людей из снежных заторов. Всего за двое суток полицейские сопроводили до ближайших населенных пунктов около 17 тыс. транспортных средств.