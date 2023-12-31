Туристический поток в Курганскую область увеличился на 14% за год

По данным губернатора Вадима Шумкова, регион посетили около 800 тыс. человек

ТАСС, 31 декабря. Туристический поток в Курганскую область увеличился на 14% в 2023 году, достигнув около 800 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС глава региона Вадим Шумков.

"Фиксируется увеличение количества туристических поездок в регион на 14% по сравнению с прошлым годом, в 2023 году регион посетили порядка 800 тыс. человек", - рассказал он.

Шумков добавил, что в 2024 году в регионе ожидают до 1 млн туристов.

"Огромное количество объектов придорожного сервиса, кемпинги, базы отдыха получают поддержку. Планируем запустить экскурсионный автобус на постоянной основе по городу Кургану и для гостей из соседних регионов по основным туристическим маршрутам, например, Екатеринбург - Далматово - Курган", - поделился собеседник агентства.

В регионе находится ряд уникальных объектов. Например, археологический памятник "Святилище "Савин-1" - древняя обсерватория, он является объектом культурного наследия федерального значения и одним из самых восточных вудхенджей - неолитических круглых деревянных сооружений. А озеро Медвежье сравнивают по лечебным свойствам с Мертвым морем. В Курганской области находятся четыре монастыря, которые привлекают паломников со всей страны, наиболее известные - Далматовский Успенский мужской монастырь, основанный в ХVII веке, и Чимеевский мужской монастырь.