Путин в новогоднем обращении поблагодарил бойцов СВО

Президент отметил, что гордится героями, которых поддерживает вся страна

ТАСС, 31 декабря. Президент России Владимир Путин благодарен военным, гордится героями, которых поддерживает вся страна.

В новогоднем обращении глава государства произнес слова благодарности участникам специальной военной операции: "Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость".

"Вы - наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа", - подчеркнул Путин.