31 декабря, 12:01,
обновлено 31 декабря, 12:19

Путин назвал Россию одной большой семьей

Президент России назвал самым большим залогом будущего страны то, что россияне вместе

ТАСС, 31 декабря. Президент России Владимир Путин назвал самым большим залогом будущего страны то, что россияне вместе.

"Мы - одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России", - сказал Путин в телеобращении, которое первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.

"С праздником вас, дорогие мои, с новым 2024 годом!" - добавил он.

Президент отметил, что в любые времена Новый год - это светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. "Наступающий 2024 объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья - это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству", - убежден Путин.

Он пожелал всем российским семьям самого доброго, отметив, что из истории каждой семьи "складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины". "Ее судьбу вершим, создаем все мы, многонациональный народ России", - подчеркнул глава государства. 

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