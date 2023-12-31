В Москве более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в новогодние праздники

Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев посетил столичные подразделения ведомства за несколько часов до Нового года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 440 экипажей Росгвардии вышли на патрулирование в Москве в период новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Более 440 экипажей Росгвардии обеспечат безопасность в период новогодних праздников в Москве", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что за несколько часов до Нового года заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев посетил столичные подразделения ведомства, которые будут участвовать в охране общественного порядка в новогоднюю ночь. Он также от имени главы Росгвардии генерала армии Виктора Золотова поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым военнослужащих и сотрудников, которым предстоит выполнять служебно-боевые задачи в праздничную ночь и вручил им новогодние подарки.