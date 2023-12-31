В Московскую область пришло обещанное синоптиками резкое похолодание

Температура воздуха на метеостанции на ВДНХ составляет минус 7,7 градуса

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Резкое похолодание, которое ранее обещали синоптики Гидрометцентра РФ, началось в Московском регионе. Температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ в настоящее время составляет минус 7,7 градуса, тогда как еще часом ранее столбики термометров там показывали чуть менее 6 градусов, а днем температура воздуха находилась в зоне положительных значений.

При этом в подмосковных Клину и Дмитрове столбики термометров приблизились вплотную к отметке в минус 10 градусов.

Синоптики до вечера понедельника, 1 января, объявили "желтый" уровень погодной опасности, связанный с возможным образованием гололедицы. Подобный уровень говорит о том, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными. Действует и экстренное предупреждение синоптиков, согласно которому в период до 5 января в столице и по области, а также в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областях "ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы".

В новогоднюю ночь Гидрометцентр ожидает до минус 14 градусов в городе и до минус 16 градусов по области. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Сильная гололедица.

Ранее заместитель столичного мэра Петр Бирюков сообщал, что коммунальщики приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за резкого похолодания. По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом регулировка отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.