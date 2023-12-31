Пьер Ришар извинился за подпись под обращением в поддержку Депардье

Кроме того, актер заверил, что также не обратил внимания на личность автора текста в поддержку Депардье, актера Янниса Эззиади

ПАРИЖ, 31 декабря. /ТАСС/. Французский актер Пьер Ришар извинился перед всеми жертвами сексуального насилия, которых могла оскорбить его подпись под обращением в защиту давнего друга и коллеги - актера Жерара Депардье, которое было опубликовано на фоне новой волны публикаций о якобы имевших место домогательствах и сексуальном насилии с его стороны в отношении нескольких женщин. Послание актер разместил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Я согласился подписать это обращение лишь во имя презумпции невиновности, на которую имеет право любой гражданин, включая Жерара Депардье. К сожалению, этот текст не отражает моей поддержки всем жертвам сексуального насилия, он не позволяет понять глубину их боли и то, какой путь страданий им пришлось пройти, чтобы признаться. Если я мог кого-то ранить, мне искренне жаль", - написал он.

Кроме того, он заверил, что также не обратил внимания на личность автора текста в поддержку Депардье, актера Янниса Эззиади. Ришар не называет его по имени, говоря лишь о его идеологических предпочтениях. Французские же СМИ уточняют, что Эззиади сотрудничает с журналом Causeur, который относят к изданиям "крайне правого" и "ультраконсервативного толка. Также газета Le Monde указывает на его связи с командой экс-кандидата в президенты Франции, а ныне главы крайне правой партии "Реконкиста" Эрика Земмура.

Ранее французская благотворительная ассоциация Les Papillons, поддерживающая детей-жертв насилия, отозвала статус "амбассадора" у актера Пьера Ришара после того, как он подписал обращение в защиту актера Жерара Депардье. Глава ассоциации Лоран Бойе назвал подписанное Ришаром обращение "непристойным" и заявил, что их ассоциация будет всегда на стороне жертв.

Нападки на актера

15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции на фоне обвинений со стороны некоторых женщин в домогательствах. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет, в частности, планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности.

Ранее в окружении актера ранее сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство по этой жалобе длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям, и сейчас рассматривается ее апелляция.