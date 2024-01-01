Соотечественники с 1 января должны подтвердить уровень русского языка для переселения в РФ

Заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов пояснил, что нововведения не осложнят процесс переселения

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, с 1 января должны будут подтверждать владение русским языком. Соответствующее постановление было принято для исполнения решения президента РФ Владимира Путина.

Путин в марте 2023 года подписал указ о необходимости знания языка для участия в программе переселения соотечественников. "Прием заявлений об участии в государственной программе <…> осуществляется при условии владения ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", - говорится в документе.

Сложностей не ожидается

Как пояснил ТАСС замглавы Россотрудничества Павел Шевцов, нововведения не осложнят процесс переселения. По его словам, хотя раньше подобного требования в рамках госпрограммы не было, на владение русским, тем не менее, обращали внимание.

"Так или иначе, но большинство соотечественников владеет русским языком, - отметил он. - Я думаю, что, конечно, ничего такого экстраординарного и требующего от людей каких-то сверхусилий не будет требоваться. Здесь, безусловно, абсолютное владение русским языком на уровне C1 или C2 не будет требоваться". Шевцов отметил, что имплементацию новой нормы еще предстоит отработать на практике.

При этом, по его мнению, нововведение поможет приезжающим в коммуникации на новом месте. "Когда человек переезжает и при этом не владеет русским языком, это определенный дискомфорт и у него, и у его окружения. И сейчас как раз законодательно эта норма поправляется для того, чтобы эту ситуацию регулировать", - добавил он.

Как доказать владение языком

Доказать владение русским языком можно будет тремя способами. Первый - предоставление документа, подтверждающего получение образования (не ниже основного общего) до 1 сентября 1991 года на территории одного из входивших в состав СССР государств, а для периода после 1 сентября 1991 года - документ о получении образования на территории РФ. Второй способ подходит для граждан тех стран, где русский является одним из государственных языков: необходимо предоставить документ об образовании, полученный в этом государстве. И третий способ - решение специальной комиссии, которая проводит собеседования с соотечественниками. Комиссии по признанию соотечественников владеющими русским языком будут формироваться МВД РФ или его территориальными органами.