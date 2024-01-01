В Тбилиси вступило в силу ограничение на движение большегрузов в часы пик

При нарушении штраф составит порядка $370 в первый раз, около $1,1 тыс. во второй и последующий разы

ТБИЛИСИ, 1 января. /ТАСС/. Закон, согласно которому крупногабаритному транспорту запрещено передвигаться по определенным улицам Тбилиси в часы пик, вступил в силу с 1 января.

Согласно закону, принятому парламентом Грузии 15 декабря, на определенных улицах в центре столицы в интервалах с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 запрещается движение транспортных средств категорий M3 (автобус массой более 5 тонн), N2 (грузовик массой более 3,5 тонны) и N3 (грузовик массой более 12 тонн). Ограничение не касается, в частности, общественного транспорта, школьных и туристических автобусов. Оно также не распространяется на выходные дни и август, когда движение в столице не столь оживленное.

В случае нарушений водителей большегрузов оштрафуют на 1 тыс. лари (около $370) в первый раз, на 3 тыс. лари (около $1,1 тыс.) во второй и последующий разы.

В октябре прошлого года, представляя инициативу, мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более загруженным. Каладзе отметил, что часто на дорогах случаются поломки крупногабаритных автомобилей, что создает заторы.