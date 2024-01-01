В Москве ожидаются облачная погода и до 11 градусов мороза

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Облачность и сильная гололедица ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 11 до 13 градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 20 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/c. Атмосферное давление - около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от минус 16 до минус 11 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 23 градуса.