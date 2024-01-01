Во Франции текст обращения против Депардье подписали 8 тыс. человек

Это "контробращение" авторы называют попыткой уравновесить опубликованное газетой Le Figaro обращение в поддержку актера

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Так называемое контробращение против актера Жерара Депардье, опубликованное коллективом Cerveaux non disponibles ("Мозги недоступны") на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес, собрало 8 тыс. подписей. Как сообщается на странице группы в X (ранее Twitter), к настоящему моменту сбор подписей был остановлен.

"8 тыс. деятелей искусства подписали наше коллективное обращение за 48 часов", - говорится в сообщении коллектива.

Свое "контробращение" авторы называют попыткой уравновесить опубликованное газетой Le Figaro обращение в поддержку актера, которое подписали более 50 человек, включая актера Пьера Ришара, супругу экс-президента Франции Николя Саркози Карлу Бруни, актрису Кароль Буке и других. По мнению коллектива, выступления в поддержку Депардье, в том числе со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, являются "плевком в лицо жертвам", якобы пострадавшим от действий актера, а также "всем жертвам сексизма и сексуального насилия".

26 декабря более 50 деятелей культуры Франции опубликовали обращение в поддержку Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес. Они выступили против "линчевания" и "потока ненависти", направленного против Депардье в СМИ. В их послании констатируется, что кампания против актера ведется "вопреки принципу презумпции невиновности". Артисты также выступили с призывом не забывать о значении Депардье для французской культуры. В то же время деятели искусства подчеркнули, что "не собираются вступать с кем-либо в какие-либо споры и рассчитывают на то, что правосудие выполнит свою работу".

Нападки на актера

15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции на фоне обвинений со стороны нескольких женщин в домогательствах. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет, в частности, планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

Президент Франции позднее заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности.

Ранее в окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство по этой жалобе длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям, и сейчас рассматривается ее апелляция.