В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до минус 18 градусов

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и гололедица ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от минус 16 до минус 18 градусов. В ночь на среду она может опуститься до минус 25 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 20 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 28 градусов.