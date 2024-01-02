Температура воздуха в Москве достигла минус 18,5 градуса

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, это самое морозное значение за нынешнюю зиму

МОСКВА. 2 января. /ТАСС/. Столбики термометров минувшей ночью в Москве на метеостанции ВДНХ опустились до минус 18,5 градуса, достигнув самого морозного значения за текущую зиму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве минувшей ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров опустились до минус 18,5. Это самое морозное значение за текущую зиму и на 6 градусов ниже январской нормы", - говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что холоднее всего было в Клину, столбики термометров опускались до минус 25,1 градуса. Он добавил, что в последующие сутки морозы будут только усиливаться.