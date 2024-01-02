Рауль Кастро и президент Кубы возглавили празднования 65-летия победы революции на острове

Официальные мероприятия прошли в Сантьяго-де-Кубе

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА /Куба/, 2 января. /ТАСС/. Куба в понедельник отметила 65-ю годовщину победы революции на острове в 1959 году. Официальные празднования прошли в восточном городе Сантьяго-де-Куба, передает корреспондент ТАСС.

Днем руководство республики возложило цветы к могиле лидера революции Фиделя Кастро (1926-2016) на кладбище Санта-Ифигения. Урна с его прахом помещена в нишу, высеченную в огромном гранитном камне, на котором закреплена темно-зеленая мраморная табличка с единственным словом - "Фидель". Также власти почтили память захороненного на этом кладбище национального героя Кубы и лидера борьбы за независимость острова Хосе Марти (1853-1895).

Накануне празднований на главной площади Сантьяго-де-Куба, с которой команданте провозгласил победу, под звуки национального гимна был поднят огромный кубинский флаг. На здании городского совета транслировались проекции с кадрами событий тех лет, выступления Фиделя Кастро, а также подборка фото и видео, посвященная достижениям страны после 1959 года. В церемонии приняли участие президент Кубы Мигель Диас-Канель, один из лидеров революции Рауль Кастро, соратники Фиделя по борьбе Рамиро Вальдес и Хосе Рамон Мачадо Вентура, а также члены правительства республики.

"Перед прекрасным флагом, который каждое 1 января приносит нам предзнаменование того, каким будет наступающий год, мы объявляем об обязательствах работать не покладая рук, - сказал глава государства на торжественной церемонии. - После 65 лет борьбы, жертв и побед мы живем в свободной, суверенной и справедливой стране". Рауль Кастро призвал в непростые времена сохранять единство народа перед лицом трудностей. "Давайте беречь единство как зеницу ока. Я убежден, что так и будет", - сказал он.

© Евгений Задорожный/ ТАСС

Улицы городов по всей стране украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами. Местная пресса публикует материалы, посвященные революционной борьбе против диктатуры Фульхенсио Батисты (1901-1973), по телевидению демонстрируются архивные фото и видео.

1 января 1959 года диктатор Фульхенсио Батиста бежал с Кубы. Тогда с балкона здания городского муниципалитета в городе Сантьяго-де-Куба Фидель Кастро объявил о победе революции. После этого войска под его командованием совершили марш-бросок и 8 января торжественно вошли в Гавану.

Поздравления партнеров Кубы

Посольство России на Кубе направило поздравления властям и гражданам республики по случаю годовщины революции. "Поздравляем Кубу с Днем освобождения и 65-летием победы Революции! Мы восхищаемся волей и стойкостью кубинцев, которые, несмотря на преступную блокаду, твердо отстаивают право выбирать собственный путь развития", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в X (ранее Twitter).

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что Кубинская революция стала примером сопротивления империализму для других стран. "Крупнейший из Антильских островов отмечает 65-летие триумфа Кубинской революции, свергнувшей диктатуру, ставшей универсальным эталоном достоинства, борьбы и антиимпериалистического сопротивления. Шлем сердечный привет героическому народу Кубы", - написал политик в X.

Власти Никарагуа заявили, что опыт Кубинской революции вдохновляет республику на достижение побед. "Мы продолжаем достигать победы с радостью и постоянной надеждой на продвижение вперед, подтверждаем нашу нерушимую волю продолжать укреплять узы братства и солидарности, которые объединяют наши народы и правительства. Примите, дорогие братья, наши объятия с неизменной любовью и уважением никарагуанского народа к кубинскому народу. С Фиделем и героями революции - всегда в наших мыслях, в наших обязательствах и в нашей революционной борьбе", - говорится в заявлении президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо.