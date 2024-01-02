На Алтае ввели ограничение движения на региональной дороге

Причина ограничений - порывистый ветер до 20 м/с

ТАСС, 2 января. Ограничение движения для всех видов транспорта ввели на региональной трассе в Алтайском крае из -за сильного ветра, сообщает региональный главк МЧС.

"С 21:30 (17:30 мск) введено ограничение для всех видов транспорта на дороге регионального значения К-03 "Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области" на участке от Змеиногорска - до Рубцовска. Причина - порывистый ветер до 20 м/с, отсутствие видимости, метель, высокий риск возникновения ДТП", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Алтайском крае 2 и 3 января снег, метели, усиление ветра до 23 м/с. На дорогах гололедица.