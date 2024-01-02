Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх

Рэпер будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"Давайте возвысим, отпразднуем и сделаем эти игры незабываемыми, превзойдем конкурентов, и пусть лучшие сияют, как золото", - приводит телеканал слова исполнителя.

Snoop Dogg будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, встретится со спортсменами, их друзьями и семьями, а также изучит достопримечательности Парижа. Его репортажи будут транслироваться в прайм-тайм на NBC, сообщает телеканал.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. В период соревнований город ожидает принять до 20 млн туристов.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.