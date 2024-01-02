В некоторых регионах ЦФО объявили экстренные предупреждения из-за морозов

Непогода ожидается во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях

ТАСС, 2 января. Морозы до 23-27 градусов ожидаются 3 января в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях прогнозируется до минус 30-35 градусов. Экстренные предупреждения о похолодании опубликованы на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

"В ночные и утренние часы местами на территории Ярославской области ожидается мороз минус 35 градусов и ниже", - сообщила пресс-служба управление МЧС по региону со ссылкой на данные областного гидрометцентра.

До минус 34 градусов ночью 3 января ожидается местами в Тверской области, около минус 33 градусов - Костромской области, в Ивановской - до минус 27-32 градусов. "Температура воздуха ночью - минус 25-30 градусов, на юге области - минус 20-25 градусов, днем - минус 20-25 градусов", - отмечается на сайте Гидрометцентра по Владимирской области.

В Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях прогнозируется до 25-27 градусов мороза, в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской - до минус 23 градусов, в Белгородской - до минус 16 градусов. "В Тамбовской области ожидается опасное метеорологическое явление - аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха минус 14-23 градуса, что на 7-16 [градусов] ниже климатической нормы", - говорится на сайте областного управления МЧС.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о похолодании до минус 23 градусов и снегопадах. Глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале написал о возможной аномально-холодной погоде со среднесуточной температурой воздуха 14-21 градус мороза, что существенно ниже климатической нормы.