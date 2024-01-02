Вылет самолета рейса Казань - Ереван задержали почти на 8 часов из-за неисправности судна

В аэропорт выехал помощник транспортного прокурора Татарстана

ТАСС, 2 января. Рейс авиакомпании Red Wings из Казани в Ереван, который был запланирован на 14:55, задерживается из-за технической неисправности воздушного судна почти на восемь часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 2 января <…> произошла задержка рейса № 4677 сообщением Казань - Ереван (авиакомпания Red Wings). Вылет отложен с 14:55 до 22:45 по причине технической неисправности воздушного судна. На рейс зарегистрировано 58 пассажиров", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в аэропорт выехал помощник транспортного прокурора Татарстана. На контроле надзорного ведомства соблюдение прав пассажиров авиарейса.