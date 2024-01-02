В регионах Поволжья ожидаются аномальные морозы и снегопады

ГУ МЧС в Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях сообщили об ожидаемом желтом уровне опасности 3 января из-за снега

ТАСС, 2 января. Предупреждения об ухудшении погоды объявлены в нескольких регионах Приволжского федерального округа в связи с резким похолоданием и снегопадами. Об этом говорится в сообщениях ГУ МЧС и в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"[По] 5 января <…> по территории Нижегородской области и Республики Марий Эл, 2-6 января по Чувашской Республике, 2-7 января по Удмуртской Республике <…>, [по] 7 января <…> по Кировской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже нормы (климатическая норма минус 7, минус 12 градусов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

ГУ МЧС по Чувашии распространило сообщение об ожидаемом оранжевом уровне опасности из-за резкого похолодания, которое может продержаться по 6 января. "По Чувашской Республике ожидается <…> аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы", - уточняют спасатели.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем Telegram-канале написал о предстоящем похолодании. "Мороз до минус 30 - минус 32 градусов обещают синоптики Гидрометцентра местами по Удмуртии ночью с 2 на 3 января. Холода будут с нами все каникулы", - отметил Семенов.

В Татарстане ночью и утром 3 января прогнозируются морозы от минус 25 до минус 29 градусов, сообщает ГУ МЧС по региону. Кроме того, ожидается снег, в отдельных районах - метель с видимостью 1-2 км. В этот же день морозы ожидаются в Мордовии: по прогнозу, местами температура снизится до минус 25 градусов, предупреждает ГУ МЧС по республике.

Еще холоднее будет в Пермском крае. "Ночью и утром 3 января местами в Пермском крае ожидается сильный мороз минус 40, минус 42 градуса", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Снегопады и усиление ветра

Главные управления МЧС в Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях сообщили об ожидаемом желтом уровне опасности 3 января из-за сильного снега. В Самарской области ночью прогнозируются усиление ветра с порывами 15-18 м/с, днем местами - сильный снег. По информации ГУ МЧС по Башкирии, 3 января местами в республике ожидаются сильные снегопады с метелью и порывами ветра до 18 м/с.

Снегопады прогнозируются в Оренбургской области. "В ближайшие сутки [3 января] местами по области ожидается сильный снег (преимущественно в западных и центральных районах), метель (ночью - в западных и центральных, днем - в северных и восточных районах)", - сообщило ГУ МЧС по области.