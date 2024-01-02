СМИ: ректор Гарварда покинет пост из-за обвинений в росте антисемитизма в университете

Ожидается, что позднее Колдин Гэй опубликует отдельное заявление

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Колдин Гэй намерена покинуть пост ректора Гарвардского университета менее чем через месяц после неудачного выступления на слушаниях в Конгрессе США, посвященных проявлениям антисемитизма в учебном заведении. Об этом сообщает газета The Harvard Crimson со ссылкой на источник.

По его сведениям, Гэй подаст в отставку во вторник. Члены "Гарвардской корпорации" - одного из руководящих органов университета - уведомят об этом партнеров университета в электронном письме. Ожидается, что позднее Гэй также опубликует отдельное заявление. Кого назначат временно исполняющим обязанности ректора, неизвестно.

Отмечается, что ее пребывание на посту ректора станет самым коротким за историю Гарвардского университета. Гэй провела в этой роли шесть месяцев и два дня.

В декабре 2023 года в отставку ушла ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл на фоне участившихся в том числе в ее университете антиизраильских выступлений. До этого Мэгилл вместе с Гэй приняли участие в организованных в Конгрессе слушаниях. Американские законодатели остались недовольны тем, что ректоры Пенсильванского и Гарвардского университетов, Массачусетского технологического института на слушаниях "не внесли ясности в приверженность защите уязвимых студентов в кризисный момент", в общем письме, направленном в упомянутые учебные заведения, потребовали "немедленно сместить каждого из ректоров с их позиций", а также направить план по защите еврейских и израильских студентов.