Участок метро Москвы между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" закрыли до 8 января

ПАО "МОЭК" будет проводить работы по прокладке новой теплосети

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" приостановили с 3 по 8 января. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 3 января по 8 января 2024 года включительно будет закрыт участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии. ПАО "МОЭК" в эти дни будет проводить работы по прокладке новой теплосети, которая пройдет в том числе рядом с метро. Для безопасности пассажиров и по просьбе компании мы ограничиваем движение на участке", - говорится в Telegram-канале департамента транспорта.

Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты заранее. Во время ограничений на участке будут дежурить сотрудники ЦОМП, которые подскажут, как добраться до нужной станции. Кроме того, на станциях "Октябрьская" и "Новые Черемушки" пассажиров планируют угощать горячим чаем, шоколадом и печеньем.

"Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, а для пассажиров - действовать бесплатный повторный вход в метро", - заверили в ведомстве.

Бесплатные автобусы

"Автобусы КМ будут ходить с 05:20 утра до 2 часов ночи (в ночь с 6 на 7 января - до 03:30) с остановками: "Новые Черемушки", "Профсоюзная", "Академическая", "Ленинский проспект", "Шаболовская", "Октябрьская", - анонсировали в департаменте транспорта.

Так, должны будут курсировать около 70 автобусов особо большого класса. Интервал составит от 1 минуты и более.

"Помимо автобусов КМ, рекомендуем альтернативные маршруты: через БКЛ, с нее вы можете пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро; через станцию МЦК Площадь Гагарина, Сокольническую линию, Серпуховско-Тимирязевскую линию с пересадкой через Бутовскую, а также регулярные маршруты наземного транспорта - трамваи №14, №26, №39 и другие", - рекомендуется в публикации.

Изменения для автомобилистов

Схема автомобильного движения в центральной, южной и юго-западной частях Москвы изменилась с вечера 2 января, временные нововведения будут действовать до 9 января.

"Для комфорта пассажиров вдоль закрытых станций будут ездить бесплатные автобусы. Чтобы их проезд был без задержек, мы изменим схему движения транспорта, на это время вводим 6 км временной выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и Профсоюзной улицы до станции "Новые Черемушки", - пояснили в департаменте.

Там подчеркнули, что ездить по временной выделенке и существующей полосе на Ленинском проспекте можно только городскому транспорту.

Кроме того, ограничено движение на четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. При этом сохранено движение по двум из четырех полос на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области.

"Парковка со шлагбаумом №9076 на улице Профсоюзная, 56, приостановит свою работу с 3 по 9 января 2024 года. <…> Парковка закроется для обеспечения непрерывной работы бесплатных автобусов КМ. Заранее выбирайте альтернативные парковки. Найти полный список городских парковок можно в приложении "Парковки России" или на сайте "Московского паркинга", - предупредили в ведомстве.