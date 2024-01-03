Лошадей Пржевальского для реинтродукции в Хакасии привезут из Оренбуржья

Необходимую для заповедника инфраструктуру планируют создать в 2024-2025 годах

ТАСС, 3 января. Животных для создаваемого в заповеднике "Хакасский" центра реинтродукции лошади Пржевальского доставят из Оренбургской области. Планируется привезти 10 лошадей после того, как будет создана необходимая инфраструктура и решен вопрос с их транспортировкой, сообщил ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий.

"Предварительно, 10 лошадей готовы забрать после того, как будет подготовлена инфраструктура и решены вопросы с их транспортировкой", - сообщил Непомнящий, добавив, что существуют "научно-технические сложности" с перевозкой этих животных, сейчас они решаются на уровне правительства РФ и федерального Минприроды.

По словам Непомнящего, в этом году в заповеднике приступили к строительству инфраструктуры. Планируется создать ее в 2024-2025 годах. В заповеднике "Хакасский" для центра будут созданы вольеры, солнечные электростанции, проведено водоснабжение. Также будет создан визит-центр, экологическая тропа и смотровая площадка.

Центр реинтродукции лошади Пржевальского действует на территории государственного природного заповедника "Оренбургский". В июне 2023 года там родился сотый жеребенок.

О лошади Пржевальского

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в приложение 1 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Единственный центр реинтродукции в России действует на территории ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Последним местом обитания лошадей Пржевальского в дикой среде была Западная Монголия.

Существующее современное поголовье берет начало от небольшого количества животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах; по данным Международной племенной книги, численность вида превышает 1,5 тыс. голов. По сведениям Минприроды РФ, мировая популяция лошади Пржевальского насчитывает не более 3 тыс. особей. За судьбой лошадей Пржевальского следят эксперты Программы ООН по окружающей среде, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международного союза охраны природы.

Заповедник "Хакасский" образован постановлением правительства РФ в 1999 году на базе государственных природных заказников "Чазы" и "Малый Абакан". Заповедник "Хакасский" включает девять кластерных (изолированных) участков в Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском, Усть-Абаканском и Таштыпском районах. Общая площадь заповедника - 267,9 тыс. га.