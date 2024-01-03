На Алтае закрыли движение транспорта на региональной дороге Кош-Агач - Беляши

Ограничение ввели для расчистки дорожного полотна от снега

ТАСС, 3 января. Движение всех видов транспорта приостановлено до утра 4 января на региональной автодороге Кош-Агач - Беляши в Республике Алтай для расчистки от снега. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

"В результате прохождения комплекса опасных неблагоприятных метеоявлений и ограниченной видимости с 09:50 (05:50 мск) 3 января до 09:00 (05:00 мск) 4 января введено ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге регионального значения Кош-Агач - Беляши для проведения работ по расчистке дорожного полотна от снега", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в среду в республике сохраняется ветер с порывами местами до 27-33 м/с, в высокогорье - до 40-45 м/с.