В РПЦ заявили, что возврат Киева к наследию святителя Петра поможет уйти от кровопролития

Епископ Луховицкий Евфимий отметил, что святитель свидетельствовал о единстве русского народа задолго до того, как появились сами понятия Россия, Украина и Белоруссия

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, много сделал для укрепления духовного единства народов Русского мира, и обращение к его наследию политических и общественных деятелей на Украине помогло бы избежать нынешнего кровопролитного конфликта с Россией. Такое мнение высказал ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, наместник Высоко-Петровского монастыря епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

Русская православная церковь в среду (21 декабря по старому стилю - 3 января по новому стилю) празднует день памяти этого святого.

"Святитель Петр был уроженцем Западной Руси, его духовное становление происходило именно там, при этом он был воспитан в строго православном духе, чему, очевидно, во многом способствовала необходимость сохранять верность православию, находясь в католическом окружении. Однако само его назначение главой Русской митрополии, которое предполагало отъезд в северо-восточные пределы Руси, говорит о том, что в ту эпоху все части Руси воспринимались как единое духовное пространство - пространство Святой Руси", - сказал епископ Евфимий.

Он отметил, что святитель Петр свидетельствовал о единстве русского народа задолго до того, как появились сами понятия Россия, Украина и Белоруссия. "Если бы наши оппоненты с Украины осознали тот факт, что именно святитель Петр стоял у истоков духовного и политического возвышения Москвы, возможно, удалось бы избежать того кровопролития, которое уносит сейчас сотни тысяч жизней", - отметил иерарх.

По его словам, Высоко-Петровский монастырь отмечает в день памяти святителя престольный праздник, который по традиции будет сопровождаться торжественными богослужениями и крестным ходом. "Наш крестный ход, с которым мы обходим весь квартал вокруг Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара, уникальный - насколько мне известно, в Москве больше нет регулярных крестных ходов, которые совершаются за пределами храмов", - добавил епископ Евфимий.

Святитель Петр (около 1260-1326) возглавил Русскую церковь после того, как в 1305 году умер митрополит Киевский Максим, перенесший престол Киевских митрополитов во Владимир из-за опасности набегов кочевников. Митрополит Петр в 1325 году перенес свою резиденцию в Москву по просьбе великого князя Ивана Калиты и стал первым из митрополитов Киевских, постоянно пребывавшим в Москве. В этом городе он основал Высоко-Петровский монастырь. Мощи святителя находятся в Успенском соборе, который был заложен им в 1326 году, незадолго до смерти.