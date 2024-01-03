Участок трассы Барнаул - граница с Казахстаном закрыли из-за непогоды

В Алтайском крае зафиксировали мокрый снег, гололедицу, метели с порывами ветра до 18-23 м/с

ТАСС, 3 января. Участок федеральной автодороги А-322, связывающую Барнаул и Рубцовск с границей с Казахстаном, закрыли для движения автотранспорта в Алтайском крае. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Ограничения действуют для всех видов транспортных средств на автодороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан на участке от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 - км 87)", - сообщили в ведомстве, добавив, что причиной стали сложные метеорологические условия.

3 января в регионе фиксируется мокрый снег, гололедица, метели с порывами ветра до 18-23 м/с.