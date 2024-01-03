Турпоток в Ставрополь вырос на 14% за 2023 год

Город посетили более 171 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Туристический поток в Ставрополь увеличился на 14% за 2023 год и превысил 171 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил глава города Иван Ульянченко.

"В 2022 году город Ставрополь посетили около 150 тыс. туристов. Проведение событийных мероприятий, развитие делового и медицинского туризма позволило привлечь дополнительный поток гостей. По предварительным подсчетам, Ставрополь в 2023 году посетили более 171 тыс. туристов", - сказал он.

По данным пресс-службы администрации города, для туристов в Ставрополе разработано около 20 маршрутов. За год в число популярных вошли экскурсии по историческому центру города, посещение достопримечательностей - Сенгилеевского водохранилища, реликтового озера Кравцово с плавающим островом, Татарского городища, старинного Новокавказского моста.

"В следующем году планируем проводить мероприятия по развитию культурно-познавательного туризма, событийного, промышленного и медицинского туризма. На древнем Татарском городище запланировано проведение фестиваля исторической реконструкции и гастрономического фестиваля. Проведем информационные туры для туроператоров из других городов", - прокомментировал Ульянченко.