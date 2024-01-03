Почти 1,5 млн пассажиров воспользовались поездами ЦППК 31 декабря и 1 января

Наиболее популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пригородные поезда Центральной пригородной пассажирской компании перевезли около 1,5 млн пассажиров 31 декабря и 1 января, самыми популярными направлениями стали Ярославское и Казанское. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"Накануне Нового года и в первый день 2024-го поездами компании воспользовались 1,49 млн пассажиров, а самыми популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское. В воскресенье, 31 декабря, ЦППК перевезла 872 тыс. пассажиров, а на следующий день - 617 тыс." - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что суммарно за два дня 276 тыс. поездок совершено по Ярославскому направлению, 266 тыс. и 195 тыс. - по Казанскому и Горьковскому соответственно.

В праздничные дни график движения пригородных электропоездов в Московском транспортном узле был скорректирован, чтобы пассажирам было удобнее планировать поездки в гости и домой. Так, 29 декабря поезда на всех направлениях курсировали по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января курсируют по расписанию субботы, а 8 января будут курсировать по расписанию воскресенья.