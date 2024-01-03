Казахстан с 9 января отменит туристический сбор для иностранцев

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев до этого сообщил, что сбор создает неудобства как для местного бизнеса, так и для прибывающих туристов

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Власти Казахстана приняли решение с 9 января отменить действовавший ранее туристический взнос для иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта.

"В правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка", - говорится в тексте.

В октябре прошлого года вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев пояснял, что туристический сбор создает определенные неудобства как для местного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов.

Туристический сбор bed tax, который взимается с иностранцев за каждые сутки пребывания в гостинице, должен был заработать в Казахстане с 1 января 2022 года, однако на его взимание действовал мораторий, чтобы дать возможность рынку туризма восстановиться после пандемии. В итоге сбор ввели в январе 2023 года, в регионах республики устанавливались различные ставки такого сбора в процентах от стоимости гостиничного номера.