На Эльбрусе из-за ветра закрыли канатную дорогу и трассы

На курорте перенесли массовый новогодний спуск на 6 января

НАЛЬЧИК, 3 января. /ТАСС/. Канатная дорога и трассы закрыты на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии из-за ветра, сообщили в администрации курорта.

"Канатная дорога Мир - Гарабаши и горнолыжные трассы закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 м/с)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Курорт Эльбрус".

По погодным условиям на курорте перенесли на 6 января массовый новогодний спуск с Эльбруса, который был запланирован на 3 января. В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии также предупредили, что в ближайшие дни в регионе ожидается сильный ветер до 30 м/с.