Верховный суд защитил права человека, купившего находившуюся в залоге у банка машину

Согласно материалам дела, истец приобрел подержанный автомобиль Renault за 1,9 млн рублей, но при постановке его на учет выяснил, что машина находится в залоге у банка

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Верховный суд обязал пересмотреть дело автомобилиста из Волгоградской области, купившего машину, находящуюся в залоге у банка. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте Верховного суда.

"Апелляционное определение судебной коллеги отменить, направить дело на новое рассмотрение", - постановил Верховный суд, рассмотрев жалобу покупателя, которому ранее было отказано в отмене сделки.

Согласно материалам дела, истец приобрел подержанный автомобиль Renault за 1,9 млн рублей, но при постановке его на учет выяснил, что машина находится в залоге у банка. Истец обратился к продавцу с предложением отменить сделку или погасить кредит, но продавец проигнорировал оба предложения.

Обратившись в суд, покупатель в первой инстанции добился аннулирования сделки и выплаты компенсаций, но затем апелляционная и кассационная инстанции отменили это решение, мотивировав это тем обстоятельством, что продавец якобы не был осведомлен о нахождении его машины в залоге. "Отменяя решение суда, суд апелляционной инстанции сослался на то, что не установлены умысел ответчика на совершение обмана и умышленное введение покупателя продавцом в заблуждение относительно обстоятельств, имеющих значение для заключения сделки", - говорится в материалах дела.

Верховный суд счел подобную мотивацию апелляционной инстанции незаконной и, удовлетворив жалобу покупателя машины, отправил дело на пересмотр.