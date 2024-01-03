На курортах Кубани в 2023 году отдохнули рекордные 18,6 млн человек

Как уточнил глава региона Вениамин Кондратьев, сейчас в крае отдыхают около 140 тыс. человек

ТАСС, 3 января. В Краснодарском крае по итогам 2023 года зарегистрировали 18,6 млн человек, которые отдыхали на курортах региона, что является рекордным для Кубани показателем, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Мы создали все условия для комфортного и безопасного отдыха наших гостей. На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб. В прошлом году на наших курортах отдохнули 18,6 млн человек, и это абсолютный рекорд за всю историю", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе, по словам губернатора, отдыхают около 140 тыс. человек, самыми популярными направлениями у туристов остаются горный кластер Сочи и Черноморское побережье.