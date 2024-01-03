В ЛНР в 2023 году восстановили в два раза больше ЛЭП, чем в 2022-м

Всего работы провели на 28 высоковольтных линиях электропередачи

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили в 2023 году в Луганской Народной Республике 28 высоковольтных линий электропередачи, что в два раза больше, чем в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов.

"В 2023 году энергетиками восстановлено 28 высоковольтных линий электропередачи 220-110-35 кВ, что в 2 раза больше, чем в 2022 году", - сказал он.

Рыжилов рассказал, что в 2023 году в регионе отремонтировали на 17% больше ЛЭП напряженностью 0,4-10 кВ. "Работниками Республиканской сетевой компании произведена замена 2 596 дефектных опор, 502,289 км провода и 4 157 изоляторов 0,4-10 кВ", - сообщил он.

По словам Рыжилова, сейчас энергетики ремонтируют и заменяют трансформаторы в населенных пунктах Северодонецкой агломерации, значительно пострадавших в ходе боев во время специальной военной операции.