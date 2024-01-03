В Вологодскую область в 2024 году планируют завезти не менее 10 краснокнижных зубров

В Усть-Кубинском округе уже живут 142 особи

ТАСС, 3 января. Популяция внесенных в Красную книгу зубров в Вологодской области в 2024 году увеличится на 10 особей. Об этом сообщила пресс-служба врио губернатора области Георгия Филимонова.

"В Вологодской области обитает самая северная вольноживущая популяция зубров. 142 особи живут в Усть-Кубинском округе. Не менее 10 зубров еще планируют завезти в 2024 году. Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос о пополнении краснокнижными животными зоосада на вотчине Деда Мороза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Впервые в Вологодскую область завезли зубров в 1991 году. За четверть века сформировался новый особый вид - северный вологодский зубр. Он больше других видов по размерам и по продолжительности жизни.

Условия обитания и питания краснокнижных животных постоянно контролируют региональные специалисты. Кроме естественных кормов, зубры получают дополнительную подкормку в сложный для них период: выкладывается 41 тонна комбикормов, 2 тонны соли, 409 тонн сена, осуществляется посев 57 га кормовых полей.