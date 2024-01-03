В Мурманской области из-за метели закрыли дорогу к селу Териберка

Это единственная возможность добраться по суше до населенного пункта

ТАСС, 3 января. В Мурманской области из-за метели и отсутствия видимости закрыли проезд по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС и подъезд к селу Териберка. Об этом сообщается на сайте предприятия Мурманскавтодор, следящего за состоянием дорог в регионе.

"С 06:00 часов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС км 32 - км 136 + 570 <…> и автоподъезд к селу Териберка <…> по погодным условиям (усиление ветра, метель, отсутствие видимости)", - говорится в сообщении.

Автоподъезд к Териберке - единственная возможность добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги перекрывают из-за непогоды, так как их сильно заметает, а видимость практически отсутствует. Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. туристов.