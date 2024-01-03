В нескольких районах Башкирии ограничили движение грузового транспорта

Причиной стала непогода

ТАСС, 3 января. В связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для грузового автотранспорта в нескольких районах Башкирии, сообщает в пресс-служба Управления дорожного хозяйства региона.

"Введено ограничение движения для грузового автотранспорта: в Абзелиловском, Белорецком районах по автодороге Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск км 115+000 - км 276+000", - говорится в сообщении.

Ограничения также введены в Учалинском и Белорецком районах по автодороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке км 2+000 - км 93+000, в Бирском, Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах по автодороге Бирск - Тастуба - Сатка на участке км 0+000 - км 204+000.

Кроме того, движение грузового транспорта ограничено в Иглинском районе по автодорогам: М-5 "Урал"-Улу-Теляк на участке км 0+000 - км 10+600, М-5 "Урал"-Иглино на участке км 0+000 - км 5+400, Иглино - Красный Восход на участке км 0+000 - км 51+800, Иглино - Кальтовка на участке км 0+000 - км 7+800, М-5 "Урал" - Пятилетка на участке км 0+000 - км 3+800.

Неблагоприятные погодные условия также наблюдаются и в других регионах ПФО. Так, по данным ГУ МЧС России по Татарстану, 4 января в республике ночью и утром ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. По данным Удмуртского Гидрометцентра, ночью и днем 4 января местами по республике ожидается сильный снег. Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.