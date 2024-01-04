Скоростной поезд Нижний Новгород - Москва задержали на 2,5 часа

Причины вынужденной остановки не уточнили

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка", следовавший по маршруту Нижний Новгород - Москва, отстал от графика на 2,5 часа из-за вынужденной остановки. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"3 января в 23:38 мск на станции Лефортово Малого кольца МЖД по техническим причинам произошла вынужденная остановка пассажирского поезда №707 сообщением Нижний Новгород - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд уже прибыл в конечную точку маршрута. Ситуация не отразилась на движении других поездов.

Причины остановки поезда не называются. МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.