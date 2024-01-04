В РФ инструкторам автошкол разрешат сидеть на пассажирском месте на экзамене на права

Новый регламент вступит в силу с 1 апреля

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. МВД России предлагает разрешить представителям автошкол сидеть на пассажирском сидении за дублирующими педалями в ходе практического экзамена на получение водительских прав. Это следует из подготовленного ведомством проекта административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, с которым ознакомился ТАСС.

Так, согласно действующему регламенту занимать пассажирское сидение за дублирующими педалями во время практического экзамена может экзаменатор Госавтоинспекции. Новым регламентом этот пункт планируется дополнить также возможностью находиться на этом месте представителям автошкол. "В этом случае экзаменатор располагается таким образом, чтобы иметь возможность контролировать действия кандидата в водители и лица, находящегося на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления транспортным средством", - говорится в проекте регламента.

Кроме того, в документе указано, что во время практического экзамена лицо, которое находится на пассажирском сиденье с доступом к дублирующим педалям, "вмешивается в процесс управления транспортным средством в целях предотвращения возникновения ДТП или наезда на препятствие".

Ограничение возможности преподавателю автошколы садиться рядом с кандидатом в водители во время экзамена было утверждено в 2021 году, когда вступил в силу ныне действующий регламент. Это вызвало споры, которые в том числе стали предметом рассмотрения в Верховной суде. В частности вопрос касался того, кто будет нести ответственность в случае ДТП во время практического экзамена на права.

Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2024 года.