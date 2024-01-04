В Новосибирской области спасли пассажиров заглохшего по пути в Казахстан автобуса

Температура воздуха составляла минус 27 градусов

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области спасли 36 пассажиров автобуса, заглохшего из-за мороза на трассе по пути в Казахстан. Об этом сообщили ТАСС в Госавтоинспекции региона.

"На автомобильной дороге Новосибирск - Карасук заглох автобус, следовавший из областного центра в Республику Казахстан. Температура воздуха составляла минус 27 градусов, в салоне находились два водителя и 36 пассажиров, в том числе шесть детей", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что прибывшие к месту ЧП полицейские пересадили пассажиров в транспортные средства, предоставленные МУП Карасукского района "Комавто", и доставили их в город Карасук.

"Для пассажиров было организовано горячее питание, а неисправное транспортное средство для ремонта с помощью тягача транспортировано в теплый гаражный бокс. Сломавшийся автобус починили, и пассажиры благополучно отправились в пункт назначения, город Павлодар", - добавили в ведомстве.