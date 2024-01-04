На Эльбрусе из-за ветра закрыли канатную дорогу и трассы

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии предупредили, что в регионе ожидается ветер до 30 м/с

НАЛЬЧИК, 4 января. /ТАСС/. Канатная дорога и трассы закрыты на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии второй день из-за ветра, сообщили в администрации курорта.

"Канатная дорога Мир - Гарабаши и горнолыжные трассы закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 м/с)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Курорт Эльбрус".

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии предупредили, что в ближайшие дни в регионе ожидается ветер до 30 м/с.

На новогодние каникулы в регион приехало много туристов. "Всего за один день, 2 января, канатные дороги на курорте "Эльбрус" перевезли более 6 тыс. человек, что на 14% больше, чем в 2023 году в тот же день. Общее число единовременно находящихся на курорте туристов превысило 7,2 тыс., а непосредственно на трассах Эльбруса - 6 тыс.", - пояснили в администрации главы региона.