В Петербурге побит температурный рекорд 1950 года

В городе похолодало до минус 25,3 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Суточный температурный рекорд 1950 года побит в Санкт-Петербурге: 4 января температура воздуха в центре города понизилась до минус 25,3 градуса.

"Есть рекорд минимальной температуры в Санкт-Петербурге для 4 января, - сообщил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. - Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до минус 25,3 градуса. До этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до минус 25,1 градуса".

Синоптик добавил, что на территории всего Санкт-Петербурга сейчас минус 25 градусов, в окрестностях на юге и востоке - минус 27-28 градусов. На северо-востоке Ленобласти температура опустилась до минус 36 градусов. По прогнозам, с 5 на 6 января ожидается повышение температуры.

"Сегодня в Санкт-Петербурге опять очень холодно, температура днем не превысит минус 20 градусов, а вот с 5 на 6 января под влиянием циклона рассчитываем на небольшой снег и повышение температуры, но только до минус 15-20 градусов и то, только вечером 5 января", - отметил Колесов.