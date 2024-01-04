Мишустин отметил важность отраслевой специализации юристов

Премьер обратил внимание на то, что из-за быстрого развития информационных технологий многие правовые инструменты начинают устаревать

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Юристы в своей работе должны учитывать особенности каждой правовой сферы, отраслевая специализация стала для них необходимостью, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На встрече с директором Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талией Хабриевой глава кабмина сказал: "Профессия юриста должна учитывать особенности каждой отрасли [права]". "Огромный объем законодательства, нормативных актов в отраслях предъявляет юристам очень серьезные требования, и сегодня отраслевая специализация просто необходима", - добавил он.

Премьер обратил внимание на то, что из-за быстрого развития информационных технологий многие правовые инструменты начинают устаревать. "Все меняется, и на сегодняшний день инструменты, которые работали, из-за возникновения новых цифровых реалий, цифровых активов в правоприменении будут просто бесполезны", - сказал Мишустин, отметив, что при разработке новых подходов и решений в этой сфере специалистам в области права следует опираться на обратную связь от коллег из сектора информационных технологий. "Министр [цифрового развития РФ] Максут Шадаев поможет в этом", - заверил он.

Глава кабмина также напомнил, что в 2023 году Институт законодательства и сравнительного правоведения отметил 100-летний юбилей. По его словам, эта организация является для правительства надежным партнером при подготовке проектов законов и нормативных правовых актов. "В рамках этого эффективного сотрудничества обеспечивается в том числе реализация национальных целей развития", - указал Мишустин.