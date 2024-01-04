Эксперт: инсулин длительного действия подойдет для пациентов с диабетом второго типа

Особенно хорошо он будет работать в сочетании с агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, сообщил президент Российской диабетической ассоциации Гагик Галстян

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Инсулин сверхдлительного действия, документы на клинические испытания которого подала российская фармацевтическая компания "Герофарм", прежде всего подойдет для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Об этом ТАСС рассказал руководитель Экспертного центра Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава РФ, президент Российской диабетической ассоциации Гагик Галстян.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью ТАСС, что использовать такой препарат будет необходимо не чаще одного раза в неделю. Мантуров подчеркнул, что сегодня у разработки "Герофарма" нет аналогов. Как отмечали в компании "Герофарм", в России еще не зарегистрирован ни один препарат инсулина с подобной частотой применения.

"Это инсулин, который еще будет проходить клинические исследования, - отметил представитель НМИЦ. - Преимущество - это укол один раз в неделю". Скорее всего, продолжил эксперт, "судя по исследованиям двух препаратов иностранного производства компаний "Новонордиск" и "Лилли", он будет удобен для пациентов с сахарным диабетом второго типа (инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия - инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых)". Особенно хорошо он будет работать в сочетании с недельным препаратом - агонистом рецепторов глюкагоноподобного пептида-1, которые применяют для лечения больных сахарным диабетом второго типа. "Скорее всего, можно будет создать комбинированный препарат два в одном", - добавил Галстян.

"Герофарм" - российский производитель биотехнологических препаратов. Компания занимается выпуском лекарственных препаратов по полному циклу. Портфель компании включает оригинальные препараты, биосимиляры генно-инженерных инсулинов человека и аналоговых инсулинов, а также дженерики - всего более 25 препаратов. Среди них 12 лекарственных средств в области эндокринологии. Препараты компании представлены не только в России, но и в 13 странах ближнего и дальнего зарубежья.