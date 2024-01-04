Аграриям Херсонщины поставили технику на сумму около 172 млн рублей

В Минсельхозе региона сообщили, что среди поставленной техники трактора, комбайны и навесное оборудование

ГЕНИЧЕСК, 4 января. /ТАСС/. Аграрии Херсонской области получили более 20 единиц техники на сумму около 172 млн рублей за 2023 год. Об этом сообщили ТАСС в Минсельхозе региона.

"Сельхозтоваропроизводителям Херсонской области по программе Росагролизинг поставлено 23 единицы техники на сумму около 172 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что среди поставленной техники трактора, комбайны и навесное оборудование.

В рамках программы развития новых регионов в 2023 году Росагролизинг предложил льготные условия финансирования, по которым предусмотрена отсрочка оплаты основного долга до октября 2024 года. Помимо этого, аграрии могут заключить договор лизинга сроком до восьми лет с нулевым авансом и ежегодным удорожанием от 3%.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко обратила внимание на необходимость обеспечения сельхозтехникой новых регионов РФ. По ее словам, в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируется поставлять не менее 260 единиц техники и оборудования ежегодно.