В очереди к Крымскому мосту находятся более 500 автомобилей

Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Автомобильные очереди образовались с обеих сторон Крымского моста, всего проезда ожидают более 500 автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту.

"14:00 мск. В очереди со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.

Как следует из данных информационного центра, очередь начала формироваться после 11:00 мск, к полудню со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, в очереди со стороны Керчи находилось 105 единиц транспорта.