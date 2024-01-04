На Южно-Уральской железной дороге по техническим причинам задержаны шесть поездов

Максимальная задержка составляет девять часов

ТАСС, 4 января. Девять часов составляет максимальная задержка поездов на Южно-Уральской железной дороге. В настоящее время задержаны пять пассажирских поездов и один пригородный поезд, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

"4 января на перегоне Кунашак - Муслюмово Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задерживаются пассажирские поезда: № 346 Адлер - Нижневартовск на 8 часов 59 минут, №332 Уфа - Новый Уренгой на 5 часов 56 мину, - говорится в сообщении. Известно также о задержке поезда №331 Новый Уренгой - Уфа на 4,5 часа, поезда №122 сообщением Оренбург - Екатеринбург на 5,5 часа, поезда № 146 Челябинск - Санкт-Петербург на 2,5 часа. На почти семь часов задержан пригородный поезд №6256 сообщением Челябинск - Каменск - Уральский.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили об организации питания в поезде № 331. Еще в трех поездах организуют питание в Екатеринбурге - №346, №122 и №332. В компании отметили, что во всех вагонах сохраняется комфортный температурный режим.

Ранее в ЮУЖД сообщали, что задержка вызвана техническими причинами.

Челябинской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Челябинский транспортный прокурор выехал на место остановки поезда, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В новость внесены изменения (15:30 мск) - увеличилось количество задержанных поездов.